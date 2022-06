L’Inter mette nel mirino un altro difensore: colpo internazionale

L’Inter di Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino il profilo di Manuel Akanji, difensore centrale del Borussia Dortmund: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Beppe Marotta è, senza dubbio, finora la protagonista della finestra estiva di calciomercato. Nonostante i trasferimenti non siano ancora a tutti gli effetti aperti, i nerazzurri hanno messo a segno diversi colpi per rinforzare sia il reparto di centrocampo che quello offensivo.

In mezzo ci saranno infatti Mkhitaryan, esperto centrocampista che si era svincolato dalla Roma, e Asllani, mediano albanese che ha fatto molto bene nell’ultima stagione con la casacca dell’Empoli. In attacco poi, il piatto forte. L’Inter, con un’operazione magistrale soprattutto in virtù di quanto accaduto la scorsa stagione, ha chiuso per il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku, centravanti belga che con il Chelsea ha deluso nell’ultima annata. In casa nerazzurra però serviranno anche dei rinforzi in difesa vista la possibile partenza destinazione Parigi di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco valutato dalla Beneamata una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Nell’ottica di una partenza dell’ormai bandiera dell’Inter, la società meneghina sta ragionando sui nomi dei possibili sostituti e di altri giocatori che possano completare al meglio il reparto difensivo di Simone Inzaghi. Il grande obiettivo risponde al profilo di Bremer, in uscita dal Torino, e occhio anche a Nikola Milenkovic, in forza alla Fiorentina. Se però il secondo dovesse saltare, l’Inter potrebbe andare su Manuel Akanji, elemento della rosa del Borussia Dortmund.

Calciomercato Inter, occhi su Akanji

Manuel Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund, ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 30 milioni di euro, ma ci sono alcuni punti da chiarire. Il classe 1995 è infatti in scadenza di contratto nel 2023 e ciò potrebbe praticamente dimezzare il prezzo in favore dell’Inter. In questa stagione Akanji ha collezionato 25 presenze in BundesLiga e 5 gettoni in Champions League.