Juventus, De Ligt ha deciso: tutto sul big della Serie A

La Juventus deve intervenire anche in difesa: De Ligt ha deciso e adesso i bianconeri puntano tutto sul big della Serie A

Il mercato della Juventus orbita attorno ad Angel Di Maria. L’accordo tra le parti è sempre più vicino e presto l’argentino potrebbe dare la risposta definitiva.

Per i bianconeri sarebbe il secondo grande colpo dopo quello, ormai sono da formalizzare, di Paul Pogba. Il vero problema, però, la Juventus l’ha in difesa. Giorgio Chiellini ha chiuso la sua lunghissima avventura in bianconero e si è trasferito in MLS, al Los Angeles FC. Inoltre, c’è un grosso punto interrogativo sul futuro di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha ancora due anni di contratto ma sembra intenzionato a fare una nuova esperienza ed è tentato dalle tante pretendenti. In merito alla situazione dell’ex Ajax si è espresso il giornalista Franco Leonetti tramite un post su twitter.

De Ligt vuole andare via: tutto su Koulibaly

Il giornalista Franco Leonetti ha affermato che De Ligt non intende rinnovare con la Juventus, di conseguenza è sul mercato: “Valutazione di almeno 100 milioni di euro“. Il giornalista ha anche affermato che l’obiettivo principale dei bianconeri per sostituire l’olandese è Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, ad un anno dalla scadenza del contratto, ha una valutazione inevitabilmente più bassa rispetto a De Ligt e potrebbe andar via da Napoli per circa 35 milioni di euro. La Juventus è in attesa dell’offerta giusta per De Ligt per poi tentare l’assalto a Koulibaly.