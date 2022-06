Futuro Cristiano Ronaldo: arriva l’annuncio definitivo

Si decide il destino di Cristiano Ronaldo: arriva l’annuncio a sorpresa sul futuro di CR7, ecco cosa sta accadendo

Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, quando manca circa un mese a mezzo all’inizio della nuova Serie A. Al centro delle ultime voci in casa Roma, e non solo, è finito Cristiano Ronaldo. Il direttore di ‘OkDiario.com‘ Eduardo Inda è tornato a parlare ai microfoni di ‘El Chiringuito’ per fare il punto su quello che, nelle prossime settimane, sarà il futuro del campione portoghese.

L’asso portoghese è stato accostato recentemente a diverse società ed il suo addio al Manchester United, dopo una stagione assolutamente deludente, ventila ormai da diversi mesi.

Annuncio dalla Spagna: svolta CR7

CR7 è finito anche tra i rumors che riguardano il mercato della Roma, con il connazionale Mourinho come sponsor per il possibile approdo del cinque volte Pallone d’Oro nella Capitale. “Si fa pagare molto per la sua età, 30 milioni a 37 anni non è cosa da poco“, ha esordito Inda descrivendo poi le difficoltà che l’asso lusitano potrebbe incontrare nel dire addio ai ‘Red Devils’. Secondo quanto riferito, infatti, non vi sarebbe alcun’offerta al momento sul piatto per la firma dell’attaccante, pronto a lasciare la società inglese.

Nonostante gli accostamenti a club importanti come Bayern Monaco, PSG, Chelsea e recentemente appunto Roma, la sua partenza dall’Old Trafford sarebbe più difficile del previsto. Ronaldo, però, vuole giocare a tutti i costi la prossima Champions League ed è per questo che l’addio al Manchester United pare quasi scontato.

Nella sua stagione del ritorno a Manchester, il portoghese ha segnato 24 reti e firmato 3 assist vincenti, in 38 apparizioni complessive.