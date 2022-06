Asensio rompe il silenzio: Milan, arriva l’annuncio

Tutto può cambiare velocemente nel mondo del calcio: Asensio torna a parlare del suo futuro dopo le stagioni al Real Madrid

Il Milan è sempre attivo sul fronte calciomercato: ora con il cambio di proprietà le dinamiche in casa rossonera potrebbero cambiare velocemente puntando su innesti di assoluto valore.

E così Marco Asensio, attaccante del Real Madrid, è tornato a parlare del suo futuro ai microfoni di As svelando anche la possibilità di un addio: “Stiamo valutando se lasciare o meno il Real Madrid. Ho ancora un anno di contratto, è un momento importante per me. Mi sento più maturo e non solo calcisticamente. Devo decidere tante cose”.

Nell’ultimo periodo lo stesso talentuoso giocatore spagnolo, convocato nuovamente da Luis Enrique in Nazionale, ha cambiato anche procuratore optando per il noto portoghese Jorge Mendes. Il suo obiettivo è quello di continuare ad essere protagonista e molto probabilmente il suo tempo a Madrid sembra essere finito: “Voglio crescera ancora, voglio raggiungere i traguardi più ambiti giocando sempre di più”.

Calciomercato Milan, Asensio vuole cambiare aria

Nonostante un minutaggio limitato sotto la gestione di Carlo Ancelotti, Asensio ha realizzato ben 12 gol complessivi, ben dieci messi a segno in Liga. Ancelotti ha sempre riposto fiducia in lui, ma lo stesso attaccante spagnolo ora vorrebbe una nuova avventura in cui sarebbe il protagonista assoluto. Il Milan potrebbe essere una destinazione suggestiva per lui, ma al momento è concentrato sulla Nazionale. Poi si parlerà del suo futuro dove dovrà prendere una decisione in tempi brevi visto il suo contratto in scadenza nel giugno 2023 con il Real Madrid. In estate potrebbe esserci anche il suo addio a titolo definitivo.