Milan a RedBird, ora è UFFICIALE: il comunicato

Il Milan cambia proprietà: è arrivato in questi minuti il comunicato ufficiale, cifra record da RedBird

Il Milan ha ufficialmente cambiato pelle. Non Investcorp che ha da settimane abbandonato l’idea di acquisire la società rossonera. Elliott ha ufficialmente ceduto le quote di maggioranza a RedBird, per una cifra record.

Dopo aver conquistato lo scudetto, dunque, comincia una vera e propria era per il Milan che adesso potrebbe vedere mutare anche le ambizioni in vista della sessione estiva di calciomercato. Ecco il comunicato del club di via Aldo Rossi.