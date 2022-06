Incontro e accordo: Gattuso ha trovato panchina

Gennaro Gattuso è pronto per una nuova avventura suggestiva in panchina: l’allenatore calabrese è vicinissimo ad una squadra

Una nuova avventura all’estero per Rino Gattuso, che è reduce dai pochi giorni alla Fiorentina prima del suo addio immediato per divergenze con la società viola.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica” Gennaro Gattuso è sempre più vicino al Valencia con i contatti sempre più costanti tra le parti. La trattativa è reale e potrebbe esserci la chiusura nelle prossime ore: la fumata bianca sembra sempre più vicina con un’avventura suggestiva in Spagna.

Ora Gattuso non vede l’ora di iniziare nuovamente una nuova sfida dopo la toccata e fuga alla Fiorentina: al Napoli ha conquistato anche una Coppa Italia prima del suo esonero nella compagine partenopea con l’arrivo di Carlo Ancelotti.

Gattuso può rilanciarsi al Valencia

Alla guida del Valencia potrebbe rilanciarsi nel calcio che conta con la compagine spagnola che non è riuscita a qualificarsi in nessuna competizione europea. Ora l’allenatore calabrese può ripartire alla grande: non vede l’ora di essere protagonista nuovamente su una panchina prestigiosa come quella del Valencia. L’accordo potrebbe essere ufficiale a breve con i contatti che vanno avanti dalle scorse settimane. Dopo Ranieri e Prandelli potrebbe diventare il terzo allenatore italiano della storia del club spagnolo: un riconoscimento importante per rilanciarsi definitivamente alla guida di una compagine prestigiosa.