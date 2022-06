Szczesny lo ‘spinge’ alla Juve: scambio con Rabiot

Rabiot punta a lasciare la Juventus in questo calciomercato estivo. Spunta il tentativo di scambio alla pari con il francese ex Psg

Rabiot pronto a dire addio alla Juventus. Il francese vorrebbe cambiare aria con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Un contratto, è bene ricordarlo, da circa 9 milioni lordi. Per l’ex Psg, a Torino andato al di sotto delle attese, possibile sbarco in Premier.

In questo momento per Rabiot è avanti il Chelsea, che già parla con i bianconeri per il cartellino di Matthijs de Ligt. I ‘Blues’ avrebbero offerto soldi e il cartellino di Timo Werner, ma la società presieduta da Andrea Agnelli vuole solo soldi per il cartellino del centrale olandese ben disposto all’addio.

Nemmeno per Rabiot, in verità, i londinesi sarebbero propensi a esporsi troppo sul piano finanziario. Anzi per il 27enne di Saint-Maurice l’obiettivo è non cacciare neanche un euro, quindi regalarlo a Tuchel (suo estimatore) al massimo attraverso uno scambio alla pari con uno dei propri esuberi.

Calciomercato Juventus, il Chelsea vuole Rabiot: ‘carta’ Loftus-Cheek

Un esubero per Rabiot, il nome che il Chelsea può mettere sul tavolo è quello di Ruben Loftus-Cheek. Mediano e mezz’ala con contratto da circa 4 milioni in scadenza nel 2024, il 26enne inglese piace alla Lazio di Sarri, che lo ha allenato a Londra, e di recente è stato proposto all’Inter. In casa Juve il nome di Loftus-Cheek potrebbe essere ‘sponsorizzato’ da Szczesny, i due fanno parte della stessa agenzia, la famosa e ricca ‘Stellar’.