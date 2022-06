L’asse Juventus-Roma si scalda: “Ha già detto sì”

Tra Juventus e Roma inizia a scaldarsi l’asse in chiave calciomercato. Il giocatore avrebbe già espresso il suo consenso

Il calciomercato estivo entra in una fase molto calda, dove tra tre giorni scadranno i contratti di molti giocatori importanti e poi aprirà ufficialmente la finestra per i trasferimenti. In casa Juventus per ora il mercato sembrerebbe essere un po’ bloccato, mentre la Roma ha già messo a segno due colpi, ovvero Matic e Svilar.

A infiammarsi adesso però potrebbe essere l’asse tra Juventus e Roma, che negli ultimi anni ha visto diversi movimenti tra le due squadre. Questa volta la trattativa sembrerebbe essere già avanzata e il giocatore avrebbe già espresso il proprio consenso per il trasferimento.

Futuro Arthur deciso: “Ha già detto sì alla Roma”

Non un impatto devastante quello di Arthur alla Juventus da quando è arrivato due anni fa. Tra infortuni e prestazioni sottotono, il brasiliano non ha mai convinto al 100% in bianconero. Adesso però il suo futuro potrebbe nuovamente cambiare. Infatti il centrocampista potrebbe essere inserito nell’affare Zaniolo con la Roma.

Il giornalista Luca Momblano nella trasmissione ‘Juventibus’ ha dichiarato: “Arthur ha già detto sì alla Roma. Ha parlato con Mourinho e potrebbe giocare titolare. È molto convinto di potersi andare a prendere la convocazione per il Mondiale. Rinuncerebbe a qualcosa a livello di ingaggio, un 20% su per giù”. Dunque il brasiliano potrebbe trasferirsi nella capitale, sbloccando anche l’affare Zaniolo per la Juventus.