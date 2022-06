Il PSG propone lo scambio: rilancio Juventus

Il PSG punta il mirino in casa Juventus offrendo uno scambio: i bianconeri hanno altre idee e rilanciano con una contropartita diversa

C’è senza dubbio da lavorare molto in casa Juventus per tornare subito a vincere trofei, cosa fondamentale che è mancata nella stagione appena terminata. I bianconeri stanno lavorando sul mercato per cercare di rinforzare la rosa di Allegri nel migliore dei modi.

A mettere il mirino in casa bianconera però sembrerebbe essere il PSG. Infatti i parigini in questo momento sembrerebbero offrire a diversi club il cartellino di Georginio Wijnaldum, centrocampista che nel club parigino ha deluso. Tra le squadre a cui è stato offerto ci sarebbe anche la Juventus, ma la contropartita richiesta non convincerebbe i bianconeri, che potrebbero rilanciare.

Calciomercato Juventus, il PSG offre Wijnaldum per Danilo: i bianconeri rilanciano con Alex Sandro

Il PSG inizia a farsi sentire in questa sessione estiva di calciomercato e lo fa iniziando a liberarsi degli esuberi. Infatti i parigini starebbero offrendo il cartellino di Wijnaldum a diversi club, tra cui la Juventus.

Il PSG avrebbe offerto ai bianconeri lo scambio tra l’olandese e il cartellino di Danilo. La risposta della Juventus però sarebbe stata negativa. Così la società juventina potrebbe rilanciare mettendo sul piatto il cartellino di Alex Sandro per quello di Wijnaldum, ma l’opzione Danilo per i bianconeri non sarebbe contemplata.