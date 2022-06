Gasperini lo strappa all’Inter: scambio immediato

Il calciomercato dell’Inter può vedere un inatteso affare con l’Atalanta: lo vuole Gasperini, c’è l’idea scambio

Un’estate caldissima attende le grandi squadre di Serie A, pronte a rivoluzionare le rose in vista dell’imminente nuova stagione. Quella appena trascorsa ha visto l’Inter di Simone Inzaghi chiudere alle spalle del Milan: uno scudetto sfumato all’ultima giornata ma l’annata è stata, comunque, più che positiva. Supercoppa italiana e Coppa Italia restano una buona base da cui ripartire.

I rinforzi che arriveranno nell’attuale sessione di calciomercato, però, dovranno alzare l’asticella per puntare sempre più in alto, tanto in Italia quanto in Europa. Sotto osservazione rimane il futuro di uno dei gioielli di proprietà della ‘Beneamata’ ma che non rientra propriamente tra le priorità di Simone Inzaghi per il futuro.

Scambio per Pinamonti: l’Atalanta ci prova così

Quell’Andrea Pinamonti che ha fatto molto bene con la maglia dell’Empoli e resta corteggiato da diverse società in Italia, ma anche all’estero. Chi a Pinamonti sta pensando ormai da tempo e molto intensamente è certamente l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, a caccia di un possibile ricambio di Duvan Zapata. Ed ecco che la ‘Dea’, pur di arrivare a Pinamonti, sarebbe disposta ad un sacrificio.

La punta interista, reduce da 13 reti e 2 assist vincenti in 37 apparizioni con i toscani, viene valutato dall’Inter circa 18-20 milioni di euro. L’Atalanta proverà a mettere sul piatto il cartellino di Berat Djimsiti, 29enne difensore centrale di nazionalità svizzera. Una proposta che, tuttavia, non convince a pieno Marotta e Ausilio.

Djimsiti viene valutato non più di 8 milioni di euro e per Pinamonti, l’Inter continua a voler incassare solo cash per far partire a titolo definitivo il centravanti di Cles.