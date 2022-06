Neymar addio al PSG: scambio di prestiti con la Juventus

Il PSG continua a pensare all’addio di Neymar dopo la permanenza confermata di Mbappe: futuro in bilico, cessione a tutti i costi

Il campione brasiliano potrebbe pensare così ad una nuova avventura: il club francese starebbe pensando così a cederlo inserendo numerosi intermediari per offrirlo alle migliori compagini del mondo.

Il PSG sta cercando di piazzarlo visto che dovrà fuori almeno sei giocatori. Il neo direttore sportivo Campos è molto attivo per cercare di abbassare le spese eccessive del club francese. E così Neymar potrebbe essere uno dei sacrificati venendo accostato anche ad una possibilità chiamata Juventus.

Al momento sarebbero soltanto suggestioni di calciomercato. L’idea potrebbe esserci con uno scambio di prestiti con l’attaccante italiano, Moise Kean, che ha già giocato sotto la Tour Eiffel. Inoltre, il club parigino contribuirebbe a pagare l’ingaggio del campione brasiliano.

Calciomercato Juventus, la strategia per Neymar

Il suo rapporto con i tifosi e l’ambiente del PSG è sempre stato altalenante tra amore e odio. Idee suggestive in vista del futuro con la società parigina che sta cercando di liberarsi di lui per una nuova avventura suggestiva. Nell’ultima stagione lo stesso Neymar ha saltato numerose partite per infortunio, ma è stato offerto finora a tantissimi club per cercarlo di darlo via a tutti i costi.

Come svelato dal quotidiano sportivo, AS, ci sarebbero stato dei contatti tra gli intermediari del brasiliano con i dirigenti bianconeri, ma al momento si tratterebbe soltanto di un sogno nel cassetto per la Juventus. L’affare non sembra sostenibile a causa dei costi eccessivi che girano intorno all’operazione del sudamericano.