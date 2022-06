Inter-Dybala: un solo ostacolo per la firma

Il calciomercato dell’Inter passa anche da una piccola rivoluzione all’attacco di Inzaghi: ecco cosa serve per la svolta Dybala

L’estate dell’Inter si preannuncia essere bollente. Dopo la delusione per lo scudetto mancato, finito sulla sponda rossonera del Naviglio, il club di Steven Zhang ha tutta l’intenzione di rilanciarsi rinforzando pesantemente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi durante il calciomercato estivo.

Un segnale lampante l’ha dato il ritorno di Romelu Lukaku ad un solo anno dal suo addio all’Inter: il belga, però, non è l’unico sogno. Non è un mistero che l’Inter stia facendo il possibile per portare anche Dybala nella Milano nerazzurra: un fattore, però, blocca la chiusura.

Dybala bloccato: servono due cessioni

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, servirà fare spazio per permettere a Marotta di concludere l’affare Dybala. Un reparto avanzato foltissimo quello attualmente a disposizione del tecnico piacentino, al quale si è aggiunto pure Lukaku che fino a qualche settimana fa era assolutamente inatteso. L’Inter vorrebbe vendere due punti per dare modo alla ‘Joya’ di iniziare la sua avventura milanese. Oltre al solito Sanchez che, dopo l’interessamento del Siviglia ha rifiutato la proposta del Villarreal, dovrà trattare la buonuscita, anche Joaquin Correa ed Edin Dzeko sono tra i maggiori indiziati per l’addio.

Il bosniaco ha un contratto da 5,5 milioni, 11 lordi per l’ultimo anno di contratto, che l’Inter risparmierebbe ben volentieri. Per quanto riguarda la seconda punta argentina, arrivata per ben 31 milioni solo un anno fa dalla Lazio, la sua volontà è quella di tentare ancora all’Inter: con una ricca offerta, che eviti minusvalenze, Correa può però salutare: alla finestra c’è il Newcastle.

L’approdo di Paulo Dybala, dunque, dipenderà dalle uscite: almeno due, nei piani di Marotta e Ausilio.