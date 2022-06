Doppia via: così la Juventus si prende Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere lontano dalla Roma: la Juventus pianifica l’assalto, due idee sul tavolo

La Serie A ha visto ieri la pubblicazione del nuovo calendario che vedrà le big del nostro calcio contendersi il prossimo scudetto a partire dal 13 e 14 agosto. Dal Milan alla Juventus fino alla Roma di Josè Mourinho che nelle prossime settimane rischia di perdere uno dei suoi grandi protagonisti.

Quel Nicolò Zaniolo che continua a rimanere nei radar delle grandi squadre, rossoneri e soprattutto bianconeri in primissimo piano. Ed è proprio la Juventus a valutare una doppia strada da percorrere per regalare il gioiello di Mourinho a Massimiliano Allegri, nell’attuale sessione di calciomercato. Ecco come.

Zaniolo alla Juve: spunta anche lo scambio

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ continua a parlare del forte interessamento della Juventus per Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma non conosce ancora il suo futuro, nonostante il contratto con i giallorossi scada nel giugno 2024. Ci ha pensato e valutato il Milan, ci pensa tantissimo la società di Andrea Agnelli che potrebbe provarci così. Prestito oneroso, sulla base di circa 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto per la ‘Vecchia Signora’ fissato intorno ai 30-40: la squadra bianconera aggiungerebbe così un tassello importante alla trequarti di Massimiliano Allegri. Un discorso ampio quello che riguarda Zaniolo e la Juventus. Il calciatore, reduce da 42 presenze con 8 reti e 9 assist vincenti in stagione (ha deciso la finale di Conference League contro il Feyenoord), come riferito da ‘Tuttosport’, potrebbe approdare a Torino non solo con la formula sopracitata.

L’idea alternativa porterebbe invece ad uno scambio, con uno dei profili che piace tanto Josè Mourinho. Si tratta del brasiliano Arthur, che non rientra più nei piani della Juventus e che il club piemontese sacrificherebbe pur di arrivare a Zaniolo. Mourinho è intrigato dall’affiancare Arthur al neo arrivato Matic.

La Juventus non molla Di Maria, che potrebbe arrivare oltre a Zaniolo: il gioiello della Roma rimane il grande obiettivo stagionale della ‘Vecchia Signora’.