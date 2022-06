La cessione di de Ligt è un tesoro per la Juve: triplo colpo da 120 milioni

La Juventus potrebbe cedere de Ligt e l’olandese diventerebbe un vero e proprio tesoro: 120 milioni per il triplo colpo

Matthijs de Ligt via dalla Juventus. L’incontro avvenuto giovedì tra i dirigenti bianconeri e l’avvocato Pimenta non ha fatto altro che evidenziare la distanza che c’è tra le parti per il rinnovo.

Per il difensore olandese si fa strada l’ipotesi della cessione con la Premier League fortemente interessata. Nel contratto dell’ex Ajax è presente una clausola da circa 120 milioni di euro e, nel caso qualche club fosse disposto a pagarla, la cessione di de Ligt potrebbe così trasformarsi in un vero e proprio tesoro per i bianconeri.

Un addio a queste cifre aprirebbe la strada a importanti operazioni anche nel mercato in entrata. Ovviamente i soldi ricavati sarebbero reinvestiti dalla società piemontese con priorità alla difesa, dove servirebbero almeno due acquisti di grande livello, e la possibilità di aggiungere anche un colpo in attacco. Affari da complessivi 120 milioni di euro, vediamo quali.

Calciomercato Juventus, via de Ligt per il triplo colpo

La cessione di de Ligt aprirebbe la strada ad un doppio colpo in difesa per la Juventus. Così i bianconeri potrebbero tornare in maniera forte su Bremer, provandolo a soffiare all’Inter proponendo al Torino un assegno da 35 milioni di euro. Stessa cifra da versare anche all’Arsenal per portare in Italia Gabriel, difensore dei Gunners accostato già da tempo ai bianconeri.

Una doppia operazione da settanta milioni che blinderebbe la retroguardia di Allegri ma che non chiuderebbe il mercato in entrata della Juventus. Cherubini con i cinquanta milioni di euro residui potrebbe andare in maniera decisa all’assalto di Nicolò Zaniolo. Davanti a questa cifra la Roma potrebbe decidere di cedere l’ex Inter, che diventerebbe così il terzo rinforzo per Allegri ottenuto dall’addio di de Ligt. Una cessione che potrebbe diventare un vero e proprio tesoro per la Juventus: 120 milioni per un tris di colpi.