Doppio affare in Bundesliga, la Juve beffa Mourinho

Archiviato ormai il discorso Di Maria, la dirigenza bianconera rivolge il suo sguardo alla Bundesliga: il doppio affare beffa Mourinho

Dopo settimane, forse mesi, di corteggiamento, la Juve è vicina a gettare definitivamente la spugna per Angel Di Maria. Il giocatore argentino, forse ancora combattuto sul possibile ritorno a casa dall’amico Carlitos Tevez, non ha ancora dato una risposta al club bianconero. Per Federico Cherubini e Max Allegri è arrivato il momento di voltare pagina.

Tornando su un bacino di mercato già battuto in passato – da cui però finora non è arrivato nessuno – la dirigenza bianconera ha deciso di affondare il colpo in Bundesliga. L‘Eintracht Francoforte, una delle squadre rivelazione della scorsa stagione – non solo per la vittoria dell’Europa League – annovera nella sua rosa diversi profili interessanti. Uno dei quali già seguito con insistenza dall’Inter in passato. Il club bianconero avrebbe deciso di mettere sul piatto un totale di 30 milioni per un doppio colpo che avrebbe delle ripercussioni anche sulle strategie di mercato di José Mourinho.

Kostic e Ndicka, la Juve fa la spesa in casa Eintracht

Già nel mirino dell’Inter targata Antonio Conte, e successivamente, nell’estate scorsa, corteggiato con insistenza dalla Lazio, Filip Kostic è rimasto nel club tedesco. E potremmo dire che ha fatto bene, considerando l’alloro europeo di cui si è fregiato. Il contratto però è sempre quello in scadenza nel 2023: all’orizzonte non si vede ancora alcuna possibilità di rinnovo, con l’Eintracht che deve quindi davvero prendere in seria considerazione l’idea di una cessione immediata. La Juve spinge, ingolosita dall’occasione. Che potrebbe essere doppia, visto che anche Evan Ndicka, difensore centrale francese classe ’99, piace da matti.

Su quest’ultimo giocatore si è affacciata con prepotenza anche la Roma, alla ricerca del tassello giusto per completare una difesa a tre che sia più impenetrabile possibile. Il prezzo di 15 milioni aveva spaventato un po’ il club giallorosso, che ora deve fare i conti con l’affondo dei bianconeri. 30 milioni per entrambi e affare in dirittura d’arrivo per la Juve. Almeno questo è quanto si aupsica il Ds Cherubini dopo che verrà formalizzata ufficialmente la proposta.