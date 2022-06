Capolavoro Juventus: non solo Koulibaly per Allegri

La Juventus può mettere a segno un doppio colpo da sogno: il big verso l’addio, Allegri accoglie due nuovi difensori

La stagione della Juventus, è inutile negarlo, ha deluso sotto quasi ogni aspettativa. Il quarto posto non può bastare a Massimiliano Allegri che ha richiesto a gran voce rinforzi di peso da accogliere nell’attuale sessione di calciomercato. Un’estate bollente per la ‘Vecchia Signora’, con un reparto in particolare che subirà e ha già subito diversi cambiamenti.

Si tratta della difesa che non rivedrà Chiellini ai nastri di partenza e perderà probabilmente sia Alex Sandro che Pellegrini: i due, infatti, non rientrano nel progetto futuro. Attenzione, però. Perché ‘Enganche’, su Twitter, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato che riguarda la ‘Vecchia Signora’.

Addio de Ligt: doppio colpo Juve

La Juventus potrebbe infatti vivere una vera e propria rivoluzione in difesa, già nelle prossime settimane. Dopo aver detto addio ad un leader difficile da rimpiazzare come Giorgio Chiellini, anche un altro pilastro potrebbe salutare Torino prima dell’inizio della nuova stagione. Si tratta di Matthijs de Ligt che, da mesi, non ha mai chiuso definitivamente le porte all’addio alla ‘Vecchia Signora’. L’olandese ha grande mercato, soprattutto in Inghilterra, dove una società in particolare sembrerebbe pronta a fare follie per strapparlo ad Allegri. Si tratta del Chelsea che, persi Rudiger e Christensen, ha bisogno di un grande difensore da regalare a Thomas Tuchel. “Se Matthijs de Ligt lascerà la Juventus quest’estate (il Chelsea ha offerto 100 milioni più bonus), i bianconeri vogliono fare il doppio colpo”.

Il portale descrive quella che sarebbe una doppia operazione da sogno per la retroguardia bianconera, con due nomi che ormai da mesi gravitano sul taccuino del ds Cherubini: “Kalidou Koulibaly e Gleison Bremer. La percentuale che de Ligt lasci la Juventus è del 51%, in rialzo rispetto a qualche settimana fa”. Uno scenario davvero clamoroso, sia per le cifre che i ‘Blues’ sembrano disposti a mettere sul piatto per strappare alla Juventus l’ex capitano dell’Ajax, sia per quelli che sarebbero a conti fatti i sostituti di due colonne come Chiellini e, appunto, de Ligt.

Koulibaly e Bremer potrebbero quindi vestire la maglia della Juventus: le vie del mercato, si sa, non hanno mai fine.