Pressing della Roma: Mourinho spinge per il colpaccio

Lo ‘Special One’ gradirebbe il profilo del connazionale, ora il Valencia è costretto ad una tempestiva risposta per far quadrare i conti di bilancio

La Roma è a caccia di talenti nel rispetto delle richieste dirette del proprio tecnico, José Mourinho. Al fine di accontentarlo, Tiago Pinto si è dedicato non soltanto all’incontro per la chiusura della trattativa su Davide Frattesi ma anche a mettere pressione al Valencia per ottenere una risposta sullo status di mercato di Goncalo Guedes.

La concretizzazione del passaggio dell’esterno offensivo porterebbe enormi benefici sia agli schemi tattici della Roma che alle casse del club spagnolo. Questi ultimi infatti hanno urgenza di chiudere quanto prima un’uscita strategica al fine di raggiungere l’obiettivo di 60 milioni di euro in positivo, per non rischiare di incappare in sanzioni dall’UEFA in materia di Fair Play Finanziario.

Calciomercato, Guedes alla Roma a metà del prezzo fissato

Il cartellino del calciatore si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro stando alle richieste della proprietà, ma la dirigenza giallorossa preferirebbe non salire oltre i 25 milioni di euro. In aggiunta si potrebbe pensare all’inserimento di una contropartita tecnica del calibro di Carles Perez – piacente al tecnico Gattuso – e Gonzalo Villar.