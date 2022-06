Allegri ingaggia il duello con l’Inter: colpo a zero in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Luiz Felipe, difensore centrale in scadenza di contratto con la Lazio: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per migliorare la rosa dopo una stagione non particolarmente esaltante.

I bianconeri hanno bisogno, in questo calciomercato, di rimpolpare diversi reparti a partire, a ritroso, dall’attacco fino ad arrivare alla difesa. In zona offensiva infatti, la Vecchia Signora è sulle tracce di Angel Di Maria, esterno argentino in scadenza di contratto con il PSG. A centrocampo invece il grande nome è quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese, dopo l’esperienza non particolarmente esaltante con il Manchester United, durata diverse stagioni, è pronto a far ritorno nella “sua” casa, l’Allianz Stadium, quello stadio dove il Polpo ha messo in mostra qualità e giocate che raramente si sono viste con i colori dei Red Devils.

Infine, la difesa. In questo reparto la Juventus dovrà svolgere un lavoro delicatissimo. I bianconeri, nel corso degli anni, hanno costruito le loro fortune proprio attorno alla batteria di retroguardia, la famosa BBC, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Il primo e l’ultimo ormai non ci sono più ed il solo Bonucci, un po’ in là con gli anni, avrebbe bisogno di una grossa mano dai giovani. In quest’ottica, Matthijs de Ligt dovrebbe restare a Torino, ma servono comunque arrivi e occhio al nome di Luiz Felipe, difensore in scadenza di contratto con la Lazio dell’ex tecnico, proprio della Vecchia Signora, Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, Luiz Felipe nel mirino di Allegri

Luiz Felipe potrebbe essere una buona occasione di mercato per la Juventus di Massimiliano Allegri, che non disdegna mai giocatori italiani e già con grande esperienza nel nostro campionato. Il difensore anche della Nazionale italiana è però un target non solamente della Vecchia Signora che dovrà soffiarlo alle mire dell’Inter di Simone Inzaghi, mentore dell’ex Salernitana ai tempi della Lazio.