Doppio colpo da Mourinho, Maldini insiste: affare da 45 milioni

La società rossonera insiste per un doppio colpo in casa della Roma: la risposta di Josè Mourinho non si è fatta attendere

Il Milan ha finora seminato, sulla scorta di quanto già fatto nelle precedenti sessioni di mercato, parecchi colloqui esplorativi in vista di possibili acquisti reali da regalare a Stefano Pioli. Da Renato Sanches a Botman, passando per Noa Lang e De Ketelaere, il club rossonero ha posto le basi per grandi colpi. Finora però è arrivato il solo Origi – e a parametro zero -: è il momento di dare una svolta alla campagna trasferimenti.

In attesa che Paolo Maldini firmi il tanto sospirato rinnovo con Gerry Cardinale per continuare ad esercitare il suo ruolo da Dt, il club meneghino bussa alle porte di quello capitolino – sponda Roma – per due giocatori già da tempo nel proprio mirino. La volontà di recuperare il tempo perduto dopo il signing e il closing del passaggio a RedBird è impellente: il bacino della Serie A consentirebbe forse di chiudere più velocemente alcuni colpi.

Maldini, pressing sulla Roma per Veretout e Cristante

Jordan Veretout e Bryan Cristante sono da tempo nelle grazie dello staff dirigenziale rossonero. Per il primo, sul quale Mourinho non pone alcun veto alla cessione, erano stati già avviati i contatti nella scorsa primavera. Tutto fu poi rimandato alla fine della stagione da poco conclusa. Per il secondo il tecnico lusitano darebbe il via libera solo di fronte ad un’offerta congrua. Considerando che il Milan li avrebbe chiesti entrambi, la società giallorossa ha fissato il prezzo del pacchetto completo.

La cifra giusta, secondo Tiago Pinto, è 45 milioni. Maldini nicchia, convinto che a lungo andare una tale valutazione potrebbe e dovrebbe essere rivista al ribasso. L’arrivo di Matic non mette ancora al sicuro la Roma alla casella ‘alternative di centrocampo’. Se dovesse arrivare almeno un altro profilo di alto livello, i giallorossi potrebbero dover avere addirittura la necessità di sfoltire la linea mediana. Venendo a quel punto inevitabilmente incontro alle esigenze del ‘Diavolo’.