La Juventus ha già il sostituto di de Ligt: il Milan ora ‘trema’

Il futuro del centrale olandese della Juventus, de Ligt, resta in bilico: la Juventus avrebbe già trovare il suo sostituto, la strategia

Novità importanti per l’olandese de Ligt, che potrebbe dire addio alla Juventus in vista della prossima stagione. L’ex Ajax vorrebbe diventare protagonista dimenticando la delusione del quarto posto.

Il suo futuro potrebbe essere altrove con numerosi club d’Europa che sarebbero pronti a preparare l’assalto decisivo con il Chelsea che resta in pole solitario. De Ligt non è stato contento delle ultime stagioni collezionate in maglia bianconera: ora sarebbe sul punto di pensare alle sue prossime destinazioni.

La Juventus avrebbe già in mente di sostituirlo con un profilo top, come Sven Botman, centrale difensivo del Lille. Con il tesoretto ricavato dalla cessione da De Ligt, i bianconeri potrebbero così la concorrenza del Milan e del Newcastle, al momento in vantaggio per l’olandese protagonista con la maglia dell’Under 21.

Calciomercato Juventus, Botman come sostituto di de Ligt

Il suo profilo era già stato proposto alla Juventus dopo un incontro con gli agenti: Botman potrebbe sbarcare così in Serie A. I bianconeri vorrebbero così pensare alla cessione di de Ligt per poi allestire una rosa competitiva rinforzando il reparto difensivo. Il Milan starebbe così pensando a nuove idee da affidare innesti di qualità assoluta a Stefano Pioli, come regalo dopo il trionfo dello Scudetto.