C’è l’alternativa a Botman: il Milan pesca in Serie A

Il Milan prosegue nella ricerca di un nuovo centrale da regalare a Pioli: Botman lontano, il colpo può arrivare dalla Serie A

Non è un mistero che il Milan voglia rinforzarsi pesantemente, dopo aver chiuso trionfalmente la stagione con lo scudetto. Undici anni di attesa e il tricolore è tornato in quel di Milanello: adesso, però, bisognerà puntare a colpi di spessore nell’attuale sessione di calciomercato per tenere testa a Inter, Juventus e Napoli in Italia, provando a ben figurare anche fuori dai confini nazionali.

Ed è per questo che l’approdo di un centrale difensivo sarà assolutamente vitale per Stefano Pioli, visto che Alessio Romagnoli saluterà a zero tra meno di venti giorni. Il nome caldo, ormai da mesi, è stato quello di Sven Botman del Lille.

Botman lontano: Maldini pensa al colpo low cost

Il centrale olandese, però, adesso, sembra sempre più vicino al Newcastle. La ricchissima offerta dei ‘Magpies’ che hanno sforato i 40 milioni per il cartellino del difensore, mettono il Milan nella condizione di dover cercare alternative valide ma a costi contenuti. E l’ultima idea di Maldini e Massara arriva dalla Serie A, dove già si sta sondando il terreno per Bremer. Si tratta del talento del Bologna Arthur Theate.

Il 22enne belga, 34 presenze con 2 reti ed 1 assist vincente, ha ben figurato con la squadra di Mihajlovic e potrebbe essere pronto per il grande salto. 10 milioni di euro cash più il cartellino di Matteo Gabbia, valutato 6-7 milioni dai rossoneri, l’offerta che la dirigenza del club di RedBird ha intenzione di mettere sul piatto per portare un nuovo difensore alla corte di Pioli.

Uno scenario che potrebbe decollare nelle prossime settimane: il Milan pensa a Theate per la difesa dell’anno prossimo.