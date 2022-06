Xavi può fare a meno del leader: addio ad un passo

Novità incredibili in casa Barcellona: con l’arrivo di Xavi, le dinamiche nello spogliatoio blaugrana sono cambiate. Può dire addio

L’allenatore del Barcellona avrebbe così messo alla porta anche il leader in campo e fuori della compagine blaugrana: può dire addio in vista della prossima stagione.

Sarà giorni bollenti in casa Barcellona visto che il club blaugrana ha bisogno di mettere a segno cessioni eccellenti vista la situazione economica deficitaria. Senza cessioni, Xavi non potrà avere a disposizioni i colpi già messi a segno, come quelli di Christensen e Kessié. Così, come rivelato dal ‘Mundo Deportivo’, avrebbe già rivelato a Gerard Piqué che non farà più parte dei suoi piani in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Xavi può fare a meno di Piquè

Una stagione deludente per il Barcellona, che si è ripreso proprio con l’arrivo di Xavi che ha ridato slancio alla compagine blaugrana. In diversi potrebbero partire in estate per fare posto ai nuovi colpi di calciomercato. Ora Piquè potrebbe così dire addio alla formazione catalana dopo tantissimi anni di successi incredibili. C’è stato un incontro tra le parti in cui lo stesso Xavi ha evidenziato al difensore spagnolo i suoi tanti infortuni, uno stipendio molto alto e, infine, anche le distrazioni continue per la sua vita fuori dal campo. L’addio potrebbe esserci così nelle prossime ore per arrivare così a profili giovani in ottica futura.