L’Inter accelera sul calciomercato: ecco l’esito dell’incontro

Proseguono spedite le manovre in entrata dell’Inter. Incontro positivo con l’obiettivo di mercato

Non ci sono solo le voci incessanti sul futuro dei vari Skriniar, Dzeko e Barella. L’Inter sta lavorando intensamente anche per quanto riguarda il mercato in entrata, tant’è che la dirigenza nerazzurra avrebbe da poco concluso un importante incontro.

Marotta è alla ricerca di un laterale dopo la partenza di Ivan Perisic. Il croato ha scelto di volare in Premier League alla corte di Antonio Conte, costringendo la società ad acquistare un giocatore che possa rimpiazzarlo quantomeno numericamente.

L’obiettivo individuato dall’Inter viene dl Cagliari e risponde al nome di Raoul Bellanova. L’esterno è reduce da un campionato molto positivo in Sardegna, che vorrebbe sfruttare come trampolino di lancio per approdare stabilmente in una big.

Bellanova-Inter: incontro positivo

In giornata c’è stato un incontro tra le parti, terminato con un esito positivo. Non si è ancora alla fumata bianca, ma ci si sta pian piano avvicinando. Nel vertice erano presenti Ausilio e Baccin, oltre che Capozucca. Il Cagliari ha riscattato per meno di un milione Bellanova dal Bordeaux e, da quanto filtra, sarebbe pronto a rivenderlo per generare una lauta plusvalenza.

L’Inter, comunque, si tiene pur sempre riparata. Sul difensore italiano classe 2000 inizia ad esserci concorrenza e Marotta non vuole farsi cogliere impreparato. Per questo motivo sono già state individuate due valide alternative: Cambiaso e Udogie.

Anche per il primo, così come per Bellanova, il discorso retrocessione può incidere parecchio. Per quanto riguarda Udogie, invece, c’è da monitorare la Juventus che sembra decisa a rimpiazzare un deludente Alex Sandro. L’Inter, in ogni caso, sembra intenzionata a puntare forte su Bellanova. Le prossime settimane potranno già essere decisive per l’affare.