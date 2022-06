Napoli, l’amarezza del top player: “Non ho saputo nulla”

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni: sarà addio al Napoli?

La società partenopea è sempre molto attiva per arrivare ad innesti di qualità assoluta. Luciano Spalletti siederà ancora sulla panchina del Napoli per provare a centrare nuovi obiettivi suggestivi dopo un’annata deludente, soprattutto nella parte finale della stagione.

Futuro incerto per l’attaccante belga, Dries Mertens, con il suo contratto in scadenza a fine giugno 2022. Ci sono stati contatti in queste ultime settimane per il rinnovo con il Napoli, ma ormai sembra finita la sua storia d’amore con i colori azzurri.

Il talentuoso giocatore del Napoli potrebbe così pensare ad una nuova avventura. E così, direttamente in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Nieuwsblad.be: “Voglio fare soltanto una buona scelta. Voglio trovare un ottimo club. Sono molto calmo ora, ma penso molto alla scelta del club. Pensavo di restare al Napoli. Strano che abbiano aspettato così a lungo. Da dopodomani ci penserò di più. Ma la paternità aiuta a mettere le cose in prospettiva”.

Napoli, la decisione di Dries Mertens

Infine, lo stesso Mertens ha rivelato altri dettagli in vista della prossima stagione: “Riguardo al prolungamento del contratto al Napoli, non ho ancora sentito nessuno. Spero che si sappia nei prossimi giorni o settimane per farvi sapere”.