Accordo ad un passo per Dybala: superato un altro ostacolo

Paulo Dybala è sempre vicino alla sua nuova avventura dopo l’addio alla Juventus: accordo ad un passo, ormai ci siamo

Novità suggestive in vista della prossima stagione per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala: aggirato l’ostacolo per arrivare alla firma definitiva.

Continua a lavorare l’Inter sul fronte Paulo Dybala. La firma del talentuoso giocatore argentino è sempre più vicina come svelato dal giornalista Cesar Luis Merlo. Sul suo profilo Twitter ha rivelato: “Le trattative tra il consiglio di amministrazione e il loro agente si avviano alla conclusione per un contratto di 4 anni. L’Inter ne voleva 3 e il giocatore 5 ed è arrivato il compromesso”.

Dopo l’addio alla Juventus, è arrivato così il contatto costante con la compagine nerazzurra, pronta a puntare tutto su di lui. La “Joya” non vede l’ora di vestire la maglia dell’Inter per iniziare così la sua nuova avventura in Serie A.

Calciomercato, Dybala è pronto per l’Inter

Paulo Dybala è tornato protagonista anche con la maglia della Nazionale argentina mettendo a segno un gol nella ‘Finalissima’ proprio contro l’Italia, la sua seconda casa. Ora si sta godendo le vacanze dopo una stagione vissuta ancora una volta tra alti e bassi: l’Inter vuole chiudere l’affare in tempi brevi.