Dall’Inter alla Juve, così si può: c’è la proposta

Il calciomercato di Inter e Juventus può vedere una clamorosa operazione: il big da Milano a Torino, ci pensano i bianconeri

Una stagione deludente quella che per la Juventus si è conclusa con zero trofei ed il solo quarto posto che permetterà l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Discorso diverso per l’Inter che ha sì fallito nella rincorsa alla seconda stella ma ha pur collezionato Coppa Italia e Supercoppa Italiana già aggiunte in bacheca.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per le due big di Serie A potrebbe aprirsi una clamorosa trattative. Sul piatto la cessione, da parte della ‘Beneamata’ di uno dei big di Simone Inzaghi che rischia di trovare poco spazio nella prossima annata calcistica.

Allegri pregusta il colpaccio dall’Inter

L’ormai quasi scontato arrivo di Paulo Dybala e quello che appare decisamente possibile di Romelu Lukaku, possono allontanare dalla Milano nerazzurra Edin Dzeko. Il bosniaco, in scadenza nel giugno 2023, rischia davvero di faticare ad entrare nell’undici di Inzaghi. Nei discorsi per Kostic con la ‘Vecchia Signora’, l’agente dell’interista Alessandro Lucci potrebbe parlare anche di Dzeko che a sorpresa può salutare già l’Inter.

Un discorso, quello che riguarda l’attaccante e la Juventus, che può ripetersi dopo essere stato vicino prima della firma con i meneghini. Nelle intenzioni della Juventus c’è un colpo a zero, solo se Dzeko si liberasse durante l’estate dal suo vincolo con i nerazzurri.

L’offerta della ‘Vecchia Signora’ sarebbe quella di un anno di contratto con opzione per una seconda stagione, con l’ingaggio di Dzeko che scenderebbe dagli attuali 5,5 milioni a 4 a stagione.