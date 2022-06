Agnelli chiama Perez: due contropartite per convincere il Real

Nuove indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus: ecco il possibile affare col Real Madrid campione d’Europa

Sarà un’altra settimana piuttosto intensa per la dirigenza della Juventus, che è già al lavoro su diversi fronti per consegnare ad Allegri una rosa da scudetto.

A tenere banco sono sempre i nomi di Pogba e Di Maria, ma prima di concludere il mercato in entrata la società bianconera cercherà di portare a termine anche qualche cessione importante. In questo senso, in cima alla lista dei partenti ci sono i brasiliani Alex Sandro ed Arthur. Per l’uscita del centrocampista la dirigenza sarebbe già in contatto con l’entourage del giocatore, che ha mercato in Premier ed è seguito dall’Arsenal, mentre sarà più complicata la cessione del terzino. L’ex Porto non ha ancora ricevuto offerte concrete e, con un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere proposto direttamente dalla Juventus anche come pedina di scambio.

Calciomercato Juve, tentativo in casa Real Madrid

Negli ultimi giorni in Spagna si è parlato dell’interesse dei bianconeri per il terzino del Real Madrid, Ferland Mendy. Tuttavia, i campioni d’Europa chiedono almeno 50 milioni di euro per privarsi del loro terzino titolare. Una cifra irraggiungibile che la Juve potrebbe tentare di abbassare offrendo due contropartite tecniche, Alex Sandro e Rabiot. Il brasiliano colmerebbe il vuoto d’esperienza lasciato da Marcelo, mentre il centrocampo francese piace dai tempi dell’Everton a Carlo Ancelotti. È stato proprio il tecnico italiano a lanciarlo nel Paris Saint-Germain. Due possibili contropartite per convincere Florentino Perez. Staremo a vedere.