Il PSG prepara una super offerta per Tonali: soldi e scambio per i rossoneri

Il PSG di Campos avrebbe messo nel mirino il profilo di Sandro Tonali, stella del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo una situazione a due facce. I rossoneri, praticamente un mese fa, si sono laureati campioni d’Italia vincendo a Sassuolo e nel braccio di ferro contro i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi.

Un titolo che, in casa meneghina, mancava addirittura da 11 anni e che ha riportato tantissimo entusiasmo nella tifoseria e nel pubblico. D’altro canto però, appena terminato il campionato, sono iniziate le vicende societarie legate al cambio di proprietà con Elliott che ha ceduto la maggioranza del club al fondo Red Bird di Cardinale. Una situazione singolare che ha congelato il calciomercato del Milan e anche, e soprattutto, i rinnovi dei due artefici del successo tricolore: Ricky Massara e Paolo Maldini. I due responsabili dell’area sportiva, in particolare il secondo, hanno fatto discutere nelle ultime settimane e stanno rischiando di perdere alcuni obiettivi sui quali erano molto avanti visto l’attuale blocco dettato dal cambio di proprietà.

Nel frattempo però, diversi club potrebbero mettere nel mirino i gioielli del Milan che, comunque, si sta muovendo in vista della ripartenza. I rossoneri hanno infatti individuato come obiettivo il profilo di Hamed Junior Traore, fantasista del Sassuolo che piace a tante società. Contemporaneamente, il PSG di Campos avrebbe messo nel mirino una stella dell’organico dei campioni d’Italia: stiamo parlando di Sandro Tonali.

Calciomercato Milan, il PSG su Tonali: occhio all’offerta

Il PSG, per arrivare a Sandro Tonali, valutato dal Milan una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro, potrebbe mettere sul piatto il profilo di Leandro Paredes, in uscita dalla società parigina e accostato anche alla Juventus, e una parte cash che andrebbe a coprire le richieste del Sassuolo per Traore, obiettivo del Milan. I rossoneri però sembrano destinati fare muro considerando infatti Tonali uno dei giocatori di maggior rilievo e carisma della rosa, soprattutto dopo l’ultima super stagione.