Monza in pressing sul bomber: c’è anche la Juventus

Il Monza cerca di mettere a segno colpi importanti per la prossima stagione ed è in pressing su un bomber: ma c’è anche la Juventus

Il sogno di salire in Serie A il Monza l’ha realizzato, ma la società ora vuole puntare ancora più in alto. Con Berlusconi e Galliani i brianzoli sognano di crescere ancora di più, così in questa sessione estiva di calciomercato si preparano a mettere a segno colpi importanti.

Uno degli obiettivi del Monza per rinforzare l’attacco sembrerebbe essere Andrea Pinamonti, bomber di proprietà dell’Inter che in questa stagione con la maglia dell’Empoli ha collezionato 13 gol in 36 presenze. I brianzoli però non sarebbero gli unici a puntare il mirino sul bomber classe ’99. Attenzione anche alla Juventus.

Calciomercato Monza, pressing su Pinamonti: bomber offerto alla Juventus

Tutto da decidere il futuro di Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell‘Inter che dopo il prestito all’Empoli è pronto a fare le valigie.

Il Monza sarebbe in forte pressing sull’attaccante, ma il suo procuratore, Enzo Raiola, potrebbe proporlo alla Juventus come vice Vlahovic. Così i bianconeri potrebbero offrire all’Inter intorno ai 13-14 milioni per Pinamonti, ma i nerazzurri ne chiedono circa 18. Ovviamente Pinamonti in questo caso darebbe la precedenza alla Juventus rispetto al Monza. Mentre le altre concorrenti, Fiorentina e Torino, sembrerebbero non poter investire tali cifre. Così, qualora la Juventus dovesse decidere di alzare l’offerta, Marotta incasserebbe un tesoretto importante da investire nel calciomercato estivo.