Conte gioca al rialzo: 50 milioni e Juventus sorpassata

Il Tottenham vuole regalare il centrocampista ad Antonio Conte, pronti 50 milioni

Dopo la cavalcata che ha portato sino in Champions League, il Tottenham punta ad alzare l’asticella. La dirigenza degli Spurs vuole garantire ad Antonio Conte una rosa competitiva e rinforzata rispetto all’anno scorso, dove senza il suicidio dell’Arsenal difficilmente si sarebbe raggiunto l’obiettivo.

Nel calciomercato le strade del tecnico continuano ad intrecciarsi con quelle della Juventus. Allegri ha esplicitamente chiesto rinforzi di spessore in mezzo al campo, ma uno degli obiettivi dei bianconeri è finito anche nel mirino del club di Premier League, che però ha tutt’altra forza economica.

Stando a quanto riporta ‘Football London’, il Tottenham avrebbe posato gli occhi su Lucas Paquetà, ex centrocampista del Milan esploso al Lione. Il brasiliano rispecchia quella qualità che Allegri e Conte stanno ricercando sul mercato, anche se la trattativa non è priva di ostacoli.

Tottenham su Paquetà, Juventus lontana

Sempre secondo i media britannici, il Lione chiede non meno di 50 milioni per il suo gioiello. Paquetà è stato votato come miglior giocatore straniero della Ligue-1 nella scorsa stagione, e ha messo a referto nove gol e sei assist. Per il numero dieci, infatti, c’è molta concorrenza: anche Arsenal e Newcastle paiono puntare forte su di lui, con il rischio di scatenare una vera e propria asta di mercato.

Il suo contratto è in scadenza nel 2025, quindi difficilmente si riuscirà ad ottenere uno sconto dai francesi. Conte, però, sembra disposto ad investire su di lui specie per la sua tecnica la versatilità in campo. La Juventus sembra decisamente defilata nell’affare: difficilmente riusciremo a rivedere Lucas Paquetà in Italia nella prossima stagione.