Attacco senza sconti: “La Juve non ha scuse”

La Juventus di Massimiliano Allegri torna al centro delle polemiche: duro attacco, nel mirino il calciomercato estivo

L’inizio della nuova stagione di Serie A si avvicina inesorabilmente e le big del nostro calcio stanno già dandosi da fare le rinforzare le rose in vista dell’imminente ritiro estivo. Il 13 agosto ricomincerà il campionato e Milan, Inter, Napoli, Juventus su tutte punteranno ad occupare il vertice per conquistare lo scudetto.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e sono quindi diverse le piste che Inter, Milan e Juventus stanno portando avanti nelle ultime settimane. Un affare soprattutto milanese, visto un anomalo immobilismo da parte della società torinese. Ne ha parlato, su Twitter, Graziano Crugo Campi.

Juve nel mirino: “Sta arrancando”

Il giornalista, sul noto social, non ha risparmiato una pesante critica alla Juventus. Nel mirino il mercato dei bianconeri che, dopo le eccellenti partenze di Bernardeschi, Chiellini e soprattutto Dybala, stenta a decollare. Il giornalista ha infatti messo l’accento proprio sul modus operandi di Inter, Milan e Juventus, con un particolar focus critico nei confronti del club di Andrea Agnelli: “L’Inter ha monopolizzato le prime pagine per un mese intero, mentre Juve e Milan arrancano tra indecisioni e polemiche”.

L’analisi si conclude, poi, così: “Il Milan ha la scusa del cambio di proprietà, la Juve che scusa ha?“. Ed in effetti nelle prossime settimane la ‘Vecchia Signora’ è chiamata a diversi sforzi per consegnare ad Allegri una rosa completa e che possa tornare a competere, tanto in Italia quanto in Europa, per le prime posizioni.



La parola passa ancora al mercato, con Milan, Inter e Juventus chiamate a dare risposte importanti nell’immediato.