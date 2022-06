CMWEB | Milik tentato dalla Serie A: la risposta alla Salernitana

L’ex bomber del Napoli vorrebbe tornare in Italia: sul polacco insiste forte l’interesse della Salernitana di Iervolino

Al centro, a stagione 2020/21 già iniziata, di una clamorosa telenovela di mercato che vedeva coinvolti, a vario titolo, il Napoli, la Roma e la Juventus, Arkadiusz Milik ha salutato l’Italia nel gennaio del 2021, quando il club partenopeo perfezionò la sua cessione in prestito al Marsiglia per circa 4 milioni di euro.

Già vicinissimo, nel settembre del 2020, a vestire la maglia della Roma, il polacco entrò in conflitto col presidente De Laurentiis che, restìo a cederlo in Italia, lo dirottò per l’appunto in Francia. Ora, a distanza di quasi due anni solari, la tentazione di tornare in Serie A è più viva che mai. L’appeal del centravanti ex Ajax non è più quello di prima, ma qualche estimatore nel nostro massimo campionato ancora persiste.

La Salernitana sogna Milik: il bomber risponde così

L’ambiziosa Salernitana di Danilo Iervolino non si è certo fermata troppo a meditare sulla separazione col Ds Walter Sabatini. Ingaggiato a stretto giro di posta, nel ruolo che fu dell’ex Dg della Roma, Morgan De Sanctis, il club granata non ha alcuna intenzione di rivivere le sofferenze indicibili dello scorso campionato. I campani hanno fatto un sondaggio proprio per Milik, una volta conosciuti i desideri del polacco di tornare a mettersi in gioco nel nostro campionato. La risposta però, sarebbe stata alquanto freddina.

Nell’incontro tenutosi a Milano tra l’entourage del calciatore e gli Stati Generali del Marsiglia, club al quale è legato ancora per un anno con un obbligo di riscatto dal Napoli, è emersa la volontà del bomber di lasciare la Francia per tornare in Italia. Non alla Salernitana però, perchè il club campano, per quanto ambizioso, non potrà avere obiettivi di stampo europeo. Che sono quelli che Milik va cercando. La pretendente giusta dovrebbe quindi avere precisi e realistici obiettivi di respiro continentale: chi è interessato si faccia dunque avanti…