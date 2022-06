Dybala torna alla Juventus: “Tutto può succedere”

Il futuro di Paulo Dybala resta sotto la lente d’ingrandimento: niente Inter, spunta la clamorosa ipotesi bianconera

La stagione della Juventus si è conclusa con un’amarissima delusione. Nessun nuovo trofeo in bacheca, non accadeva da dieci anni: e da questo punto di vista il quarto posto non può bastare. Ecco perchè la priorità della ‘Vecchia Signora’ è chiaramente regalare, il prima possibile, rinforzi di spessore a Massimiliano Allegri.

Ha invece detto addio ai bianconeri Paulo Dybala che, al momento, tratta da parametro zero con l’Inter per trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi durante l’attuale sessione di calciomercato.

Juventus-Dybala: “Non ho gradito che…”

Una trattativa che va avanti e che non ha ancora raggiunto la sua conclusione. In tal senso, il giornalista Mario Mattioli ha detto la sua ai microfoni di ‘Radio Radio’ spiazzando tutti con le sue dichiarazioni che riguardano Dybala e la Juventus. “Io sono sempre dell’avviso che Dybala, se non trovasse l’accordo che sta cercando, rimanga alla Juventus se la dirigenza sarà in grado di accettarlo”. Il giornalista spiega il perché delle sue parole: “Potrebbe rimanere se Arrivabene lo accettasse, ma la mia è una considerazione condita di sana e profonda ironia, considerando quello che sta combinando la Juventus per assestare la squadra per il prossimo campionato”.

Mattioli prosegue il suo discorso: “La mia è una battuta perché non ho gradito e non gradisco quello che la Juventus sta combinando ultimamente”. Arriva poi la conclusione, con una frecciata nemmeno tanto velata all’operato bianconero: “Tutto può essere, perché la Juventus insegue Di Maria per un anno e come alternativa si pensa a Berardi. Se questo è il ragionamento della Juventus, posso anche dire che se Dybala non trova l’accordo con l’Inter allora ritorna alla Juve”.



Dybala, nella sua ultima annata a Torino, tra campionato e coppe ha collezionato 39 presenze con 15 reti e 6 assist vincenti all’attivo.