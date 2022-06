La proposta per Lautaro Martinez: il due per uno separa la LuLa

L’Inter ha chiuso il ritorno di Lukaku, ma ora fa i conti con la proposta del Barcellona per Lautaro Martinez: il due per uno separa la LuLa

Lukaku, sì! L’Inter ha chiuso l’accordo con il Chelsea per il ritorno dell’attaccante belga in nerazzurro e nei prossimi giorni ci sarà la formalizzazione dell’affare.

Un grande colpo per Marotta che regala quindi a Inzaghi quella coppia gol, la famosa LuLa, che lo scorso anno il tecnico ha potuto soltanto sfiorare per l’addio del belga.

La scena però potrebbe ripetersi anche in quest’estate visto che le sirene su Lautaro Martinez non mancano di certo. L’amministratore delegato interista considera il Toro indispensabile ma, come ormai scontato in questo periodo, non esistono incedibili e con l’offerta giusta anche l’argentino potrebbe essere ceduto.

Ed allora occhio a ciò che arriva da Barcellona dove Xavi vorrebbe un attaccante importante per il suo reparto offensivo. Lewandowski è il grande obiettivo, ma non l’unico. Lautaro Martinez è da almeno due anni nei pensieri dei blaugrana che potrebbero rompere gli indugi e presentare la loro offerta all’Inter.

Calciomercato Inter, il due per uno per Lautaro Martinez

In particolare, la società spagnolo potrebbe andare a caccia di Lautaro Martinez offrendo una doppia contropartita tecnica, considerate anche le difficoltà di bilancio. I due nomi individuati per provare ad ingolosire l’Inter sono quelli di Lenglet e Depay: il primo garantirebbe un rinforzo in difesa, reparto che ha già perso Ranocchia, e che potrebbe veder partire anche un elemento di primo piano (Skriniar candidato principale).

Il secondo è da tempo accostato ai nerazzurri e andrebbe a prendere il posto lasciato libero dallo stesso Lautaro. Una proposta che non troverebbe però terreno fertile: Marotta, infatti, è disposto a cedere Lautaro Martinez soltanto davanti ad una ricca offerta economica.