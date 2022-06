Ha detto sì: è un nuovo calciatore della Juventus

La Juventus è sempre più vicina a chiudere il prossimo colpo di mercato: c’è il sì del top player, annuncio a breve

Ultimi giorni di giugno davvero impegnativi per il club bianconero, che è al lavoro per chiudere l’ennesimo colpo di calciomercato.

La Juventus vorrebbe consegnare una rosa super competitiva a Massimiliano Allegri già a partire dai primi giorni di ritiro. Così il club bianconero starebbe lavorando in vista della prossima stagione con innesti di assoluto valore.

Nel mirino ci sarebbe Paul Pogba, pronto al suo ritorno a Torino. Ma la notizia di poche ore fa è il sì definitivo di Angel Di Maria, come svelato dal giornalista Luca Momblano, che conosce sempre le dinamiche di casa bianconera. Così anche Dario Pellegrini, giornalista de Il Tirreno, sul suo profilo Twitter ha rivelato: “È stata una nottata lunga e difficile ma siamo riusciti ad arrivare all’alba di un nuovo giorno. Di Maria é un giocatore della Juventus“.

Calciomercato Juventus, Di Maria suggestione per Allegri

Lo stesso “Fideo” si è liberato a parametro zero dal PSG dopo tanti anni di successo: ora il suo futuro potrebbe essere in Serie A vestendo la maglia bianconera. L’ex compagno al PSG, Gianluigi Buffon, ha esaltato le sue qualità paragonandolo così a Maradona per la Serie A. Un colpo da urlo per Massimiliano Allegri che potrà avere a disposizione uno dei migliori giocatori del mondo, molto sottovalutato, ma che è sempre decisivo in partite importanti.