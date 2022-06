Neymar alla Juve, annuncio enigmatico del PSG

Nasser Al-Khelaifi dribbla la domanda su Neymar, lasciando non pochi dubbi sul suo futuro in Francia

Negli anni al PSG Neymar è sempre stato croce e delizia. Nonostante un talento ed una qualità stratosferici, i continui infortuni, i comportamenti sopra le righe e le assenze nei momenti clou sono stati un cruccio non da poco per un club che ha investito moltissimo su di lui.

In queste stagioni spesso e volentieri si è parlato di una sua cessione, specie al Barcellona, tutto concluso con un nulla di fatto. Il presidente Al-Khelaifi, però, a specifica domanda è rimasto vago, lasciando aperto un portone pregno d’immaginazione.

“Neymar è all’interno del nuovo progetto?” chiede il giornalista di ‘Marca’, “Non possiamo parlare di questi temi con la stampa – risponde Al-Khelaifi – qualcuno arriverà, altri partiranno, però tutte le trattative sono private”.

Neymar, Al-Khelaifi criptico: Juventus sullo sfondo?

Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile ipotesi Neymar-Juventus. Al momento, è fondamentale dirlo, si tratta solamente di una suggestione, nonchè di un sogno per i tifosi.

Le parole del numero uno del PSG, però, destano sicuramente qualche sospetto. Le cifre che ballano attorno al calciatore sono chiaramente proibitive per l’Italia, sia per l’ingaggio che per il cartellino. Non è da escludere, tuttavia, che il calciatore possa avere anche altre possibiltà per le mani.

Il PSG ha fatto intendere che la stella della squadra sarà Mbappé, con buona pace di Messi e di Neymar stesso. Il brasiliano forse non ha gradito e la situazione potrebbe di conseguenza scaldarsi. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno aggiornamenti su questo clamoroso fronte.