Doppia contropartita per Barella: Ancelotti tenta l’Inter

Tra i big dell’Inter al centro del calciomercato estivo c’è Nicolò Barella. Ancelotti cerca di tentare i nerazzurri con due contropartite

L’Inter vuole tornare a vincere dopo la delusione scudetto all’ultima giornata di campionato. Per farlo sarà fondamentale il calciomercato sia in entrata che in uscita. I nerazzurri infatti oltre a rinforzare la propria rosa dovranno essere bravi a trattenere i big da cui ripartire nella prossima stagione.

Uno dei punti fermi del centrocampo di Simone Inzaghi è sicuramente Nicolò Barella, che viene osservato con interesse dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. I ‘Blancos’ sono pronti a mettere sul piatto ben due contropartite per cercare di acquistare il centrocampista italiano. La risposta dell’Inter è secca.

Calciomercato Inter, Ceballos e Nacho per arrivare a Barella

Carlo Ancelotti dopo la vittoria dell’ennesima Champions League, la quattordicesima nella storia del Real Madrid, vuole rinforzare il proprio centrocampo per la prossima stagione. Per farlo ha deciso di puntare il mirino in Italia, precisamente tra le fila dell’Inter.

Infatti il Real Madrid sembrerebbe aver puntato Nicolò Barella, perno fondamentale del centrocampo nerazzurro. Per cercare di convincere la società interista i ‘Blancos’ sarebbero disposti a mettere sul piatto i cartellini di Dani Ceballos e Nacho, due giocatori che sono stati accostati all’Inter. I nerazzurri però al momento non vorrebbero privarsi di Barella e dunque l’offerta verrebbe rispedita al mittente. Servirà un’offerta irrinunciabile per strappare il centrocampista della Nazionale italiana a Simone Inzaghi.