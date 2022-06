Nuovo talento alla Juventus, ‘acconto’ Pellegrini

Nome nuovo per l’attacco della Juventus: il possibile affare in Premier League. Tutti i dettagli

“Quando abbiamo speso quella cifra per Vlahovic investendo su talento e età era chiaro, ma nessuno lo ha voluto capire, che qualcuno sarebbe dovuto partire. In realtà più di qualcuno”.

“Ho letto anche che sarei stato poco chiaro? Lo sono stato fin troppo. A furia di messaggi in codice calcistico va a finire che le cose dette chiare non le capisce più nessuno. La Juventus, per me, viene prima di tutto e tutti. So bene che non cambierò il calcio, ma so altrettanto bene che il calcio non cambierà me”. Dopo l’addio di Paulo Dybala, Maurizio Arrivabene aveva mandato un messaggio forte e chiaro anche agli altri giocatori bianconeri in bilico. Partirà più di qualcuno, ha annunciato l’amministratore delegato della Juve, e tra le uscite potrebbe rientrare anche Luca Pellegrini.

Calciomercato Juve, nuova idea per l’attacco

Come riportato nelle ultime ore da ‘Calciomercato.it‘, su Luca Pellegrini c’è il forte interesse del West Ham. La Juventus punta ad incassare almeno 10-15 milioni di euro dalla sua cessione, ma non è escluso che possa sfruttare la ‘carta’ Pellegrini per arrivare ad un big degli ‘Hammers’. Il nome nuovo è quello di Bowen, esterno d’attacco reduce dalla sua migliore stagione in carriera con ben 17 gol e 13 assist all’attivo in tutte le competizioni. Un mancino di grande qualità che potrebbe diventare un’importante alternativa ai vari Di Maria, Zaniolo e Berardi, con l’acconto Pellegrini. Occhi puntati, dunque, anche sulla possibile pista Bowen.