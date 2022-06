Inzaghi pesca il fedelissimo a zero: ecco il colpo in difesa

L’Inter potrebbe tornare forte sulle tracce di Luiz Felipe, difensore centrale della Lazio in scadenza di contratto: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi è la assoluta protagonista del mercato in queste battute iniziali, tra l’altro non ancora ufficiali, della sessione estiva di calciomercato che si aprirà all’inizio del mese di luglio.

Beppe Marotta, amministratore delegato della Beneamata, vuole consegnare al suo tecnico una rosa praticamente quasi al completo già per il ritiro di Appiano Gentile del 6 luglio. L’ex dirigente della Juventus vuole partire pronto ed attrezzato visto l’inizio anticipato dei campionati causato dal Mondiale in Qatar che si terrà durante la stagione autunnale. L’Inter sta quindi lavorando su diversi profili di caratura internazionale soprattutto in attacco dove i nomi caldissimi sono quelli di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, con l’ultimo che è pronto a tornare per riprendersi il popolo nerazzurro e la fiducia di società e staff dopo la stagione decisamente deludente con la maglia del Chelsea.

Non solo, l’Inter sta preparando anche una vera e propria rivoluzione nel reparto difensivo. I nerazzurri sono infatti anche costretti ad operare delle cessioni e i nomi di Milan Skriniar e Stefan de Vrij sono i più plausibili per un addio in questa estate. Sul primo è forte l’interesse del PSG, mentre il secondo, in scadenza nel 2023, ha diversi estimatori soprattutto in Premier League sponda Chelsea.

Calciomercato Inter, Inzaghi ha bisogno di difensori

Le diverse partenze che si prospettano in difesa aprono gli scenari ad alcune entrate obbligate. Nel mirino ci sono i nomi di Bremer, difensore centrale del Torino, e Nikola Milenkovic, stella della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Occhio però anche al ritorno di fiamma su un fedelissimo di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Luiz Felipe. Il giocatore in scadenza di contratto con la Lazio potrebbe arrivare gratis e rappresentare una vera e propria garanzia per l’ex tecnico del club capitolino.