Rivelazione dalla Spagna, Allegri avvisato: “Lo vuole il Barcellona”

Il calciomercato bianconero entra nel vivo: non solo Pogba, adesso spunta il clamoroso scambio

Un quarto posto e nient’altro. Non accadeva da dieci anni di vedere la Juventus non arricchire la bacheca folta di trofei. La stagione da poco conclusa è già alle spalle, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ sta già pensando alle operazioni da portare a termine nelle prossime settimane di calciomercato.

Sarà un’estate caldissima per Massimiliano Allegri che rimarrà ben saldo sulla panchina della Juventus e attende con ansia i rinforzi di spessore considerati essenziali per rilanciare il progetto bianconero.

Addio Juve, c’è il Barcellona: ipotesi scambio

Da Pogba a Di Maria ma non solo: spunta all’orizzonte una possibile ed inattesa cessione in Spagna, possibile scambio con il Barcellona. Secondo quanto riferito da ‘Enganche’ su Twitter, il Barcellona sarebbe interessato all’acquisto di Merih Demiral nelle prossime settimane. Il club catalano ha intenzione di regalare a Xavi un centrale di spessore: già accostato Koulibaly al club di Laporta, quello del turco può essere il nome giusto per la retroguardia del Barcellona. I catalani avrebbero in mente di proporre Clement Lenglet, un pari ruolo che permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di avere già un sostituto in casa.

I bianconeri non sono interessati al difensore francese e rilancerebbero, proponendo un’altra pedina per l’eventuale operazione di scambio. Si tratta di Memphis Depay, che non rientra più nei piani di Xavi e con ogni probabilità partirà da Barcellona.

Situazione in divenire, con Demiral che è adesso sul taccuino del Barcellona e che potrebbe portare a Torino una nuova pedina per la gioia di Massimiliano Allegri.