CMIT TV | Intermediario Gabriel Jesus: “Affare con la Juve: ecco la situazione”

Il sogno in Serie A sembra essere Gabriel Jesus, ma il bomber del Manchester City non è facilmente accessibile: Spinosi svela la verità sulla Juventus

Sempre più calda la sessione di calciomercato estiva, con il futuro di diversi top player che potrebbe cambiare. In Italia una delle suggestioni continua a essere quella che porta a Gabriel Jesus, bomber in uscita dal Manchester City dopo l’arrivo di Haaland.

Sul futuro dell’attaccante brasiliano, sul quale sembrerebbe essere in pole position l’Arsenal, ha parlato l’intermediario per l’Italia del giocatore, Lodovico Spinosi, affermando: “Stiamo parlando di un giocatore fin troppo sottovalutato, nessuno si rende conto che ha ancora 24 anni”. Poi la verità sul possibile approdo alla Juventus e in Serie A.

Futuro Gabriel Jesus, Spinosi spiega: “Giocatore dai costi altissimi”

Un top player potrebbe lasciare il Manchester City dopo il colpaccio Haaland. Stiamo parlando di Gabriel Jesus, che è pronto per tornare protagonista in un altro club. Il brasiliano è stato accostato anche alla Juventus, al Milan e alla Roma.

Il suo intermediario per l’Italia, Lodovico Spinosi, ai microfoni della CMIT TV di Calciomercato.it ha svelato la verità sulla possibilità di vedere Gabriel Jesus in Serie A affermando: “Stiamo parlando di un giocatore con dei costi altissimi, da 40-45 milioni e un ingaggio pesante, quindi è molto molto molto difficile però vediamo. Mi auguro per il calcio italiano che possano esserci società con la forza e la voglia di investire su un giocatore del genere. Ti sobbarchi dei costi importanti, ma è nel Brasile nell’anno del Mondiale, ha le potenzialità per essere un top. Guardiola ha detto che è l’attaccante più intelligente che abbia mai allenato”. Dunque un bomber internazionale che sarà difficile vedere in Serie A al momento.