Asllani giocherà nell’Inter: l’agente ufficializza l’affare

L’Inter ha trovato l’accordo con l’Empoli per Asllani: la conferma dell’agente

L’Inter continua a fare passi importanti per riportare a Milano Romelu Lukaku. L’intesa col calciatore è totale e anche col Chelsea la sintonia sta aumentando di giorno in giorno. ‘Big Rom’ non è l’unico colpo in arrivo per Simone Inzaghi.

Nella giornata di oggi si è, di fatto, definito il passaggio di Kristjan Asllani dall’Empoli all’Inter. Gli agenti del centrocampista albanese, come riportato da calciomercato.it, si sono recati oggi in sede per definire i dettagli dell’affare. L’accordo per il trasferimento del classe 2002 è stato raggiunto, come confermato dalle parole dello stesso agente. A questo punto manca solo l’ufficialità.

Inter, l’agente conferma l’intesa per Asllani

Le parole dell’agente di Asllani, Elio Berti: “Siamo stati informati che le società hanno trovato un accordo, c’è piena disponibilità da entrambe le parti e nei prossimi giorni vediamo. Quando ci sono squadre di questo livello che si interessano siamo ovviamente tutti contenti ma ancora è presto per parlare del tipo di contratto. Milan interessato? meglio dell’Inter…”. Non c’è più dubbio, Asllani sarà un nuovo giocatore dell’Inter nella prossima stagione.