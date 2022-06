Milan, vola subito da Gattuso: intreccio e sostituto dal Chelsea

Un intreccio di calciomercato potrebbe vedere come protagonisti: il Milan, il Valencia e il Chelsea. Addio ai rossoneri e sostituto dai ‘Blues’

Il calciomercato estivo è sempre ricco di sorprese e in casa Milan anche potrebbero avvenirne alcune. I rossoneri, forti dello scudetto vinto, stanno cercando di migliorare ulteriormente la loro rosa per cercare di tornare a vincere anche in Europa.

Nel frattempo il Milan non pensa solo ai nuovi acquisti, ma anche ai possibili addii durante questa sessione estiva di calciomercato. Uno dei giocatori che potrebbe fare le valigie sembrerebbe essere Tiemoue Bakayoko, centrocampista in prestito biennale dal Chelsea. Intreccio di mercato con il club inglese e il Valencia che porterebbe in rossonero il suo sostituto.

Calciomercato Milan, Bakayoko vola al Valencia: Loftus-Cheek il sostituto

Il Milan si prepara a un possibile intreccio di calciomercato che potrebbe comprendere tre club, due oltre i rossoneri. Infatti la società milanista potrebbe decidere di rimandare indietro Tiemoue Bakayoko al Chelsea, nonostante un altro anno di prestito concordato. Il suo ritorno ai ‘Blues’ potrebbe comunque durare poco, perché sulle sue tracce potrebbe esserci il Valencia, squadra ora allenata da Gattuso, che lo allenò al Napoli.

Nel frattempo il Milan per cercare il sostituto di Bakayoko potrebbe mettere il mirino nuovamente nel Chelsea. Questa volta l’obiettivo potrebbe essere Ruben Loftus-Cheek, centrocampista che sembrerebbe piacere anche all’Inter. Dunque un intreccio di calciomercato che potrebbe portare il Milan a salutare Bakayoko e anticipare l’Inter per Loftus-Cheek.