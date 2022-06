Si prendono Muriel: Juve scavalcata, anche l’Inter è nei guai

Assalto a Muriel di una big che scavalca la Juventus: il colpo coinvolge anche l’Inter

Il calciomercato di Serie A si muove non solo in entrata ma anche in chiave uscita e una di queste potrebbe arrivare dall’Atalanta.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha vissuto una stagione molto complicata e ha esigenza di rifondare la rosa. Il programma di rifondazione passa anche dalle cessioni che permetterebbero alla ‘Dea’ di reinvestire su nuovi calciatori. Uno dei principali indiziati a lasciare Bergamo è Luis Muriel, reduce da un’annata deludente rispetto a quella sorprendente dell’anno precedente. L’attaccante colombiano ha chiuso la stagione con 14 gol, 8 in meno di quelli che era stato in grado di realizzare nella stagione 2020-21 solo in campionato (22). Per l’Atalanta Muriel non è incedibile, per di più a un anno dalla scadenza del suo contratto e l’interesse più concreto per il colombiano arriva dall’Olympique Marsiglia.

Il Marsiglia tenta Muriel: Juventus ko

L’Atalanta intende monetizzare dalla cessione di Luis Muriel, per non rischiare di perderlo a costo zero tra un anno. Il prezzo di partenza è di 15 milioni di euro e al momento la distanza con il Marsiglia è minima. I francesi ne hanno offerti 12 ma nei prossimi giorni dovrebbero proseguire i contatti per provare ad arrivare a un punto d’incontro, come riportato da ‘L’Eco di Bergamo’.

L’assalto del Marsiglia potrebbe tagliare fuori la Juventus che si era interessata concretamente a Muriel, senza, però, mai presentare un’offerta concreta all’Atalanta. Il club francese è anche sulle tracce di Joaquin Correa ma al momento Muriel ha la priorità. L’affare Muriel coinvolge, quindi, anche l’Inter che sperava di monetizzare dalla cessione del ‘Tucu’.