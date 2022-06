La Juventus ora lo sa: è asta per il bomber

In Italia è partita l’asta per il centravanti argentino: anche la Juventus è tra le pretendenti

Il calciomercato della Juventus è in una fase piuttosto calda. Il romantico ritorno di Pogba sembra ormai solo una formalità ma i bianconeri si stanno muovendo senza sosta anche per l’attacco.

Rimane viva la pista Angel Di Maria, si allontana invece David Neres che è sempre più vicino al Benfica. Tra i nuovi nomi nel taccuino della dirigenza bianconera, invece, spunta Giovanni Simeone, uno dei migliori attaccanti dell’ultimo campionato di Serie A. Il neo ds dell’Hellas Verona, Francesco Marroccu, ha trovato l’accordo col Cagliari per il riscatto del ‘Cholito’ e adesso farà di tutto per trattenerlo in questa sessione di calciomercato. Il ‘Cholito’ Simeone ha chiuso la stagione con 17 gol e 4 assist, rispondendo a tutti i dubbi che c’erano attorno a lui e adesso anche la Juve lo ha puntato.

Asta per Simeone: c’è anche la Juventus

L’Hellas Verona ha riscattato Simeone per provare a trattenerlo e affidargli nuovamente le chiavi dell’attacco. In Serie A è partita una vera e propria asta per il ‘Cholito’. Su di lui ci sono anche Napoli e Lazio ma anche in Spagna non mancano le pretendenti, una su tutte il Siviglia. Il ds dell’Hellas ha fatto intendere che se arriverà l’offerta giusta, non tratterranno l’attaccante argentino ma che allo stesso tempo non è escluso che possa rimanere. La cifra di partenza per portare via Simeone da Verona è di 15 milioni di euro e la Juventus adesso è in corsa per accaparrarselo.