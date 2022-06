Piaceva all’Inter ma ora c’è la Juve: figlio d’arte per Allegri

La Juventus punta a potenziare l’attacco, con particolare attenzione anche alle fasce dove i nomi non mancano. Se va via Morata spunta un altro piano B ma solo low cost

Tanti i tavoli su cui tratta la Juventus in questo primo scorcio di mercato, ancor prima dell’apertura ufficiale delle ostilità. In particolare, al di là dell’affare Pogba, i bianconeri sono impegnati sul fronte attacco, dove vanno via Dybala e Bernardeschi, e che col possibile passaggio in pianta stabile al 4-3-3 ha evidente bisogno di rimpinguare il parco esterni oltre che di un vice Vlahovic. Da Di Maria a Kostic i nomi su cui si prosegue da qualche tempo non mancano, seppur con le dovute difficoltà soprattutto per ciò che concerne l’argentino.

A mischiare ulteriormente le carte in zona offensiva c’è anche il rebus relativo al destino di Alvaro Morata, che non verrà chiaramente riscattato dall’Atletico Madrid per la cifra inizialmente pattuita. Non tutto è perduto ma andrebbe trovata una quadra in altro modo, con un prezzo nettamente inferiore o con rinnovo e successivamente un altro prestito ancora alla Juve. Si tratta quindi di un punto interrogativo non da poco visto che Morata può giocare sia da vice Vlahovic che da ala sinistra.

Calciomercato Juventus, Thuram piano B per la fascia sinistra: in bianconero solo con un affare low cost

Proprio in questa ottica, soprattutto nel caso in cui Morata alla fine non restasse, per rimpinguare il parco esterni ecco che potrebbe tornare di moda per la Juventus e per la Serie A un ritorno di fiamma a costi moderati come Marcus Thuram, figlio d’arte già legato al campionato italiano dopo essere stato lungamente accostato all’Inter.

Scadenza di contratto nel 2023 per il francese figlio dell’ex difensore Lilian, che quest’anno non ha brillato con appena 3 gol e 1 assist. Un cambio di contesto potrebbe però fargli bene, anche in vista del Mondiale visto ora è fuori dai giochi.

Ex compagno di Zakaria al Borussua Moenchengladbach, club che con cui la Juve ha già lavorato proprio per lo svizzero. In caso di necessità la proposta della società bianconera però sarebbe solo al ribasso: non più di 10 milioni di euro fermo restando un valore superiore se non fosse per il contratto vicino alla scadenza. Thuram sarebbe così una sorta di piano B low cost.