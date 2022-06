Vuole solo il Milan, spunta l’idea di scambio con la Juve

Qualora il calciatore non vestisse rossonero, il Milan virerebbe sull’alternativa di cui dispone la Juventus dietro uno scambio ad armi pari

Le operazioni di rinforzo del Milan passeranno anche attraverso la difesa. L’obiettivo dei Campioni d’Italia è infatti quello di garantire un consolidamento della qualità strutturale nelle mani di Pioli anche per la prossima stagione sportiva.

Forte del rifiuto all’ultimatum del Newcastle giunto negli scorsi giorni, il centrale olandese Sven Botman ha promesso a sé stesso di vestire solo e soltanto la maglia rossonera. Maldini deve però impegnarsi non poco per convincere la dirigenza del Lille, proprietaria del suo cartellino e desiderosa di incassare diversi milioni in più sulla base dell’offerta pronunciata dalla forte realtà inglese.

Calciomercato, Demiral alternativa a Botman

Qualora il sogno Botman dovesse sfumare, sarà necessario virare il tiro su operazioni meno invasive che potranno fungere da contorno alla già solida base difensiva di cui dispone Pioli. L’idea sarebbe quella di uno scambio ad armi pari con la Juventus per il rientrante Demiral dal prestito all’Atalanta. Il Milan offrirebbe Rebic, nell’ultima stagione meno incisivo del solito perché surclassato dal prorompente talento portoghese Rafael Leao. Anche in questo caso, tuttavia, il club rossonero potrebbe non avere vita facile perché la Juventus pretende del cash da reinvestire sul mercato dei grandi.