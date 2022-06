Demiral e l’addio alla Juve: super scambio in Premier

Demiral torna alla Juventus visto il mancato riscatto dell’Atalanta. Ma il futuro del difensore turco sarà lontano dai bianconeri: ecco i dettagli

L’Atalanta ha deciso di non riscattare Demiral. Il prezzo era fissato a 18 milioni di euro. Così il difensore turco farà ritorno alla Juventus con però scarse per non dire zero speranze di restare. Semplice, non rientra nei piani di Allegri e il club bianconero ha intenzione di disfarsene stavolta a titolo definitivo.

In queste settimane per il 24enne si è fatta largo l’ipotesi Inter, in trattativa col Psg per la cessione di Skriniar, tuttavia al momento la destinazione più probabile è la Premier. A tal proposito si parla con insistenza del Newcastle e di altri ricchi club inglesi di media fascia, con la Juve che vuol provare a incassare almeno una trentina di milioni di euro. Ma l’ex Sassuolo potrebbe anche venir utilizzato come pedina di scambio, per esempio con il Chelsea che, come noto, è alla ricerca di due-tre centrali visti gli addii a zero di Christensen e Rudiger.

Cherubini e soci potrebbero offrire ai ‘Blues’ uno scambio alla pari Demiral-Jorginho. L’italo-brasiliano è da tempo in cima ai pensieri della società presieduta da Andrea Agnelli, ad Allegri non dispiacerebbe averlo in cabina di regia il prossimo anno, con Pogba e Locatelli (o Zakaria) ai suoi lati.

Calciomercato Juventus, Jorginho-Demiral lo scambio che ‘conviene’ anche al Chelsea

Lo scambio potrebbe essere molto conveniente per i londinesi, dato che il 30enne azzurro non sembra predisposto a prolungare il contratto da 7 milioni in scadenza fra un anno. Tra l’altro non è più un intoccabile di Tuchel, al quale con questo scambio – alla pari e con annesse plusvalenze – verrebbe consegnato un difensore ancora giovane e con prospettive importanti che in Italia si sono intraviste solo in piccola parte.