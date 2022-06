No ad Ancelotti: vuole solo il Milan

Il calciomercato del Milan passerà da diversi innesti da regalare a Pioli durante l’estate: arriva un no al Real Madrid

Il calciomercato del Milan passerà da diverse operazioni che, tra entrate ed uscite, rischiano di modificare non poco lo scacchiere tattico di Stefano Pioli. Dopo una cavalcata trionfale che ha riportato lo scudetto sulla sponda rossonera del Naviglio, a undici anni dall’ultimo successo, adesso è arrivato il momento di costruire una squadra forte e che duri anche nel futuro.

RedBird ha subito messo in cima alla lista delle priorità la permanenza di Maldini e Massara che salvo clamorose sorprese rinnoveranno presto con il Milan. Tornando al campo, però, restano due esigenze importanti: rimpiazzare Franck Kessie e Alessio Romagnoli ma non solo.

Niente Real: ha scelto il Milan

Ecco quindi che il mercato del ‘Diavolo’ e quello del Real Madrid è destinato ad intrecciarsi, quest’estate così come in futuro. Dalla Spagna si torna a parlare di un nome che, a Madrid, vogliono riabbracciare ormai da tempo ma che, invece, potrebbe finire per vestire ancora la maglia rossonera. Dopo un buon inizio di stagione, la stella di Brahim Diaz si è accesa solo a tratti ed il suo futuro adesso potrebbe essere riscritto. Il Real Madrid, come riportato da ‘ElNacional.cat’, lo rivorrebbe già quest’estate anche se la situazione pare complicata in questo momento.

‘Marca’ sottolinea come invece i ‘Blancos’ abbiano intenzione di lasciarlo un’altra stagione a Milanello, riprendendolo quando il suo contratto in rossonero scadrà tra dodici mesi. Da questo punto di vista, la volontà dello spagnolo è chiara: si trova benissimo al Milan, fa parte di un gruppo molto unito che ha appena conquistato lo scudetto e, al momento, non intende tornare alla corte di Ancelotti.

Una posizione netta quella del trequartista sul quale il Milan vorrebbe ancora puntare e che trova proprio nella volontà di Brahim Diaz l’assist perfetto per allontanare l’ipotesi Real Madrid. Almeno per un’altra stagione.