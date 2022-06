Disastro Donnarumma, arriva la stoccata: “E’ grave”

L’ennesima indecisione coi piedi sofferta da Gigio Donnarumma nel match contro la Germania ha scatenato severi giudizi anche sui social

Si conclude in maniera poco dignitosa questa prima tornata di match di Nations League per l’Italia di Roberto Mancini. La pesante sconfitta patita al Borussia Park verrà ricordata non solo per le sue ìumilianti proporzioni, ma anche per l’ennesimo errore coi piedi di Gianluigi Donnarumma, che da questo punto di vista ha vissuto una stagione da incubo.

Già preso di mira sui social in occasione del primo gol di Kimmich – tiro scoccato sì da distanza ravvicinata ma che è passato sotto le gambe del portiere, tuffatosi in modo un po’ goffo – l’ex rossonero è stato letteralmente messo in croce in occasione del quinto gol tedesco. L’errato disimpegno coi piedi che ha regalato palla a Gnabry che poi ha servito Werner in area proprio non è andato giù ai tifosi azzurri. Che sui social hanno manifestato tutto il loro disappunto. Anche in modo colorito.

#Donnarumma è inconsapevolmente scarso con i piedi…sicuramente non è la sua epoca calcistica. — Gabriele Cappelli (@Cappezoo) June 15, 2022

#Donnarumma è un giocatore finito, ormai non ci sta più con la testa e non riesco a capire perchè Mancini non lo capisca… — Giovanni🔴⚫ (@Iamsilvergdb) June 15, 2022

Non è colpa di #Donnarumma ma su 5 gol ne ha preso uno sul suo palo (il terzo), poi l’ha passata agli avversari e uno sotto le gambe #Germania #italia — 1899 𝔐𝔞𝔰𝔰𝔦𝔪𝔬 (@Redblack100x100) June 15, 2022

Donnarumma, il giudizio di Sabatini è netto

Le critiche verso l’ex portiere del Milan si sono poi spostate sulla risposta piccata fornita alla giornalista RAI Tiziana Alla, ‘rea’ di aver fatto notare all’estremo difensore come non fosse il primo errore coi piedi commesso in stagione. Anche qui i social si sono letteralmente scatenati.

Leggo di “atteggiamento provocatorio” da parte di @allatiziana in occasione dell’intervista fatta a #Donnarumma e trovo tal pensiero semplicemente ridicolo. Domanda giusta perché il portiere del #PSG è reticente, domanda giusta perché fatta pure con tatto. Gigio ha sbagliato. — Dario Pellegrini (@dariopelle3) June 15, 2022

Ieri sera @allatiziana ha insegnato a tanti suoi colleghi giornalisti cosa fare nelle interviste post partita Fare domande pertinenti la partita, avendo il coraggio di porre anche e soprattutto quelle scomode Utili a far capire il reale spessore dell’intervistato#Donnarumma — santo caruso (@santocaruso28) June 15, 2022

#Donnarumma alla Rai: «Vuoi dare la colpa a me? Ancora il fallo del Real Madrid?» (VIDEO) Il portiere si arrabbia con la giornalista che giustamente gli fa notare che non è la prima volta che commette errori in costruzione: «Volete fare polemiche» https://t.co/bqTZhl9bBU — il Napolista (@napolista) June 15, 2022

A questo si è aggiunto il pesante giudizio di Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Radio. “Se non si rende conto di non essere bravo con i piedi e che ha un problema, è grave“, ha dichiarato il giornalista.